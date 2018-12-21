(Görüntülü) Manavgat'ta korkutan yangın

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA) Antalya\'nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasar yol açtı. Emek Mahallesi Yunus Emre Caddesi\'nde Mehmet Ali Demirel\'in oturduğu dairede dün saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evinin hemen karşısında market işleten Mehmet Ali Demirel, yangını fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle üst kattaki dairenin de panjurları eridi, camı patladı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı kaydedildi.