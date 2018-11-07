(Görüntülü) Manavgat'ta 6 sürücüye 36 bin 970 lira drift cezası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri şehir merkezinde son 10 günde otomobiliyle drift yapan 6 sürücüye toplam 36 bin 970 TL ceza uyguladı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede hastane ve Sanayi Camii çevreleri ile Zübeyde Hanım, Barbaros, Herford ve Hisar caddelerinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere karşı geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Sivil ekiplerin de desteğiyle yapılan uygulamalarda son 10 günde otomobiliyle drift yapan 6 sürücüye toplam 36 bin 970 TL ceza uygulandı. Ehliyeti olmayan 2 sürücü hakkında işlem yapılırken, 4 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobilleri de 60 gün süreyle trafikten men edildi. \'EKİPLERİMİZ ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEK\' Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere karşı polisin çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirterek, \"Bazı insanlar çok sorumsuz davranış sergiliyor. Drift yapmak suretiyle hem kendi canlarını, hem de caddelerde bulunanların canlarını tehlikeye atıyor. Bu konuda ekiplerimiz asla müsamaha göstermeyecek. Manavgat\'ta drift yapılan caddeler belli. Bu caddeleri hem resmi ekiplerimiz, hem de sivil ekiplerimizle sürekli kontrol ediyoruz. Ayrıca MOBESE sistemleriyle de izliyoruz\" dedi. \'GENELDE MODELİ ESKİ ARAÇLARLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR\' Drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmenin cezasının 5 bin lira olduğunu vurgulayan Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, \"Bu davranışı sergileyenler, bu olayı genelde modeli eski araçlarla gerçekleştiriyor. Cezalar sadece drift atmakla kalmıyor, mesela emniyet kemeri takmıyorlar ayrı bir ceza gerekçesi, arabanın egzozunu kesip yüksek ses çıkartıyorlar ayrı bir ceza gerekçesi veya sürücüler ehliyetsiz, ayrı bir ceza gerekçesi. Drift yapmak suçundan işlem yaptığımız bir araçta cezaları toplayınca aracın değerini geçiyor\" diye konuştu.