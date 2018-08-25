(Görüntülü) Malazgirt'te hazırlıklar sürüyor

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/MALAZGİRT, (Muş), (DHA)- TÜRKLER\'e Anadolu\'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi\'nin 947\'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bitlis\'in Ahlat ilçesinde süren etkinlikler, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla Muş\'un Malazgirt ilçesinde son bulacak. Sultan Alparslan\'ın Türkler\'e Anadolu\'nun kapılarını açtığı 1071 Malazgirt Zaferi\'nin yıldönümü kutlamaları, Bitlis\'in Ahlat ilçesinde yapılan etkinliklerle kutlanmaya başladı. Yarın da Muş\'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla etkinlik düzenlenecek. Etkinliğin hazırlıkları devam ediiyor. Tarih ve kültür açısından büyük önem taşıyan Malazgirt\'te 70 dönümde 100 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasitede inşa edilen \'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı\'nda çalışmalar da aralıksız sürüyor. Danişmentgazi Mahallesi\'nde oluşturulan milli parkta şadırvan, giriş takısı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim, hitabet ve ikram kontrol alanları, protokol dinlenme birimi, 8 helikopter sahası, protokol ve 250 otobüslük otopark ile tuvaletler inşa ediliyor. Yapım çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu yıl kutlamaların büyük bölümü Bitlis\'in Ahlat ilçesinde yapılıyor. Malazgirt Meydan Muharebesi\'nin tarihte çok önemli yere sahip olduğunu söyleyen İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Başkanı İsmail Kahraman, \"Malazgirt Meydan Muharebesi’nin birlik ve beraberliğimizde de çok önemli yeri var. 50-60 bin kişilik Sultan Alparslan ordusuna karşı 100 bin kişilik, hatta bazı kaynaklarda 200 bin kişilik Romen Diyojen komutanlığındaki Bizans ordusu ile tarihin en önemli meydan muharebesine sahne olmuştu burası. Burada askerler içerisinde 10 bine yakın Kürt, hatta Ermenilerden de müteşekkil bir büyük orduya mensuptu burası. Sultan Alparslan, bu zafer kazanıldıktan sonra bir fetihname gönderir Bağdat\'taki İslam halifesine. İslam halifesi önemli bir dua ile bütün İslam coğrafyasına hem Sultan Alparslan\'ın, hem de Malazgirt Meydan Muharebesi\'nin ne kadar önemli olduğunu anlatır ve dua eder. Son iki yıldır Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devlet kutlaması ile Malazgirt ruhu anlatılıyor\" diye konuştu. Türkiye\'nin dört bir yanından 1071 izci ile Malazgirt\'te kamp kurduklarını söyleyen Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ise, \"Türkiye\'nin değişik yerlerinden olduğu gibi, ülkemizde yaşayan Suriyeli izcilerimiz de var. Çocuklarımıza Malazgirt\'in önemini anlatıyoruz. Bizler, çocuklara bir şeyleri anlatmaktan ziyade, yaparak, yaşayarak öğretmeye çalıyoruz\" dedi. Etkinlikler, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılacağı program ile son bulacak.