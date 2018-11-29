(Görüntülü) Malatya'da 'Taş ocağı kapatılsın' eylemi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA Battalgazi\'deki taş ocağının büyütülmek istenmesine tepki gösteren ilçe sakinleri, \"Taş ocağına hayır\" sloganları atarak, eylem düzenledi. Taş ocağının yakınında güvenlik güçleri önlem alırken, Battalgazililer, ocağın kapatılmasını istedi. Battalgazi\'ye bağlı Karagöz Mahallesi\'nde faaliyet gösteren firmaya ait taş ocağının büyütülmek istenmesine, ilçe sakinleri tepki gösterdi. Mahallede toplanan Battalgazililer, \"Taş ocağına hayır\" sloganları atarak, eylem yaptı. Güvenlik güçlerinin önlem aldığı taş ocağı yakınındaki eyleme katılanlar adına, mahalle sakinlerinden Mehmet Kocaaslan konuştu. Taş ocağının mahallelerine zarar verdiği gerekçesiyle kapatılmasını isteyen Kocaaslan, \"Mahallemize ve çevremize zarar veren taş ocağının kapatılmasını istiyoruz. Bu işletme hayatı bize zehretti, ciğerlerimiz toz duman doldu. Çevrede bulunan tozdan dolayı hayvanlarımızı otlatamaz olduk. Başta üzüm ve kayısı olmak üzere meyvelerimiz sebzelerimiz yenmez oldu, ağaçlarımız kurumaya başladı. Taş ocağında yapılan patlamalardan dolayı evlerimizin camları kırıldı, duvarları çatladı\" diye konuştu. Karagöz Mahallesi\'nin muhtarı Kadir Gür ise taş ocağının bir an önce kapatılması gerektiğini savunarak, yaşadıkları mağduriyetin sona erdirilmesini istedi.