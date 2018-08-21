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(Görüntülü) Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti

21 Ağustos 2018 15:04

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Kurban Bayramı\'nın ilk gününde vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kesim sırasında birçok kişi kazara kendisini yaraladı. Acemi kasaplara, yakınları tarafından otomobiller ve çağırılan ambulanslarla getirildikleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde müdahale edildi. Kesim yaptığı sırada kurbanlığın kaçmaya çalışmak istemesiyle bıçağı eline saplayan ve ardından tedavi için hastaneye gelen Ali Şimşek, \"İstemeden oldu. Hayvan kaçınca bıçak elimize saplandı, ama ciddi bir durum yok\" dedi.

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