T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 kilo esrar ele geçirildi

01 Kasım 2018 18:43

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobili durdurup arayan ekipler, ayrı ayrı paketler halinde 20 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAGözaltınaEmniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüSürücüsününUyuşturucuyaEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24