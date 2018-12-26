(Görüntülü) MAKÜ'lü öğrenciler Akif'i andı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ) öğrenciler İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy\'un vefatının 82\'nci yıl dönümünde andı. MAKÜ Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu üyeleri farklı bir etkinliğe imza attı. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy\'un vefatının 82,\'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, topluluk üyeleri Avşar Han\'daki kafeye bir tabut getirdi. Durumdan haberdar olmayan diğer öğrencilere çağrı yaparak İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin Mehmet Akif Ersoy\'un cenazesini kaldırmasını temsili olarak canlandırdı. Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Başkanı Ferdi Ersoy, Mehmet Akif Ersoy\'u anmak, o hissiyatı yaşatabilmek için toplandık. Duyarlılığınız için herkese teşekkür ederim. Biz Asım\'ın nesliyiz. Vefalı nesiliz. Mehmet Akif Ersoy\'un ismini üniversitemizde taşımaktan onur duyuyoruz dedi. Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğunun milli manevi değerlere sahip çıkmak adına birçok etkinliğe imza attığını söyleyen akademik danışmanı öğretim görevlisi Raşit Acar da Bugün de Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu gençleri Asım\'ın nesli olabilmek adına Avşar Han\'da öğrencilerin içerisinde 82 yıl önce gözlerini hayata kapamış ve bizlere en büyük mirası bırakmış İstiklâl Marşı\'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy\'u ölüm yıl dönümünde, 82 yıl önce iki öğrencinin camideki tabutun Mehmet Akif\'in tabutu olduğunu anlamasıyla nasıl tüm öğrencileri topladıysa biz de bugün yaptığımız sosyal deneyle bunu gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimiz toplandı. Bugün görebiliyoruz ki Mehmet Akif\'in Asım dediği nesil ayaktadır. Mehmet Akif\'in ruhu şad olsun, arkasında bıraktığı gençlik onu tanımakta ve onun izinde gitmektedir. Allah rahmet eylesin diye konuştu.