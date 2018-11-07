(Görüntülü) Mahkemeden, okul yapılacak alan için yürütmeyi durdurma kararı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da eski Meteoroloji arazisinin üzerine yapılması planan, yeşil alanın tahrip edileceği belirtilerek yargıya taşınan okul projesi için mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında, \"Telafisi güç zararlar doğabilir\" denildi.



Süleymanbey Mahallesi\'nde yapılan plan değişikliğiyle 5 dönümlük eski Meteoroloji arazisi üzerine 700 metrekare alana 24 derslikli ilkokul yapılmasına karar verildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve çevreciler, kurum görüşlerinin eksik olduğunu ve yeşil alanın tahrip edileceğini iddia ederek, kararı yargıya taşıdı. Hukuk süreci devam ederken, alanla ilgili ihale yapılarak şantiye alanı oluşturmak için çalışmalara başlandı. 10 gün önce alan üzerindeki ağaçlar, özel cihazlarla taşındı.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve çevreciler, Bursa 3. İdare Mahkemesi\'ne başvurarak yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Mahkeme, oy birliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında, \"Telafisi güç zararlar doğabilir\" denildi.



CUMHURBAŞKANINI ÖRNEK GÖSTERDİ



Kararın sürpriz olmadığını söyleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şehirlerde betonlaşmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı. Yargı süreci devam ederken alanla ilgili hukuka aykırı çalışmaların söz konusu olduğunu belirten Salman, \"Geçtiğimiz günlerde bilirkişi raporu geldi. O raporda da bu alanda kamu menfaati olmadığı belirtiliyordu. Her zaman şunu söyledim, şehirler betonlaşıyor. Bunu ülkemizin Cumhurbaşkanı da Çevre ve Şehircilik Bakanı da açıkladı. Bu milletten özür diledi. Geçtiğimiz günlerde gelin burasını millet bahçesi yapalım, yeşil alan olarak koruyalım dedim. Ama ne yazık ki ısrarla betonlaşmasını isteyen birileri var. Burada hukuk var, kural var, kanun var. Kanuna aykırı olarak yapılan bu çalışmayı İdari Mahkeme\'ye taşıdık. Mahkeme de telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım\" dedi.

