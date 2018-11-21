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(Görüntülü) Maden ocağında patlama: 2 işçi yaralandı, 3 işçi mahsur (3)

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Maden ocağındaki patlamanın ardından TTK tahlisiye ekibi kurtarma çalışmalarına devam ediyor

21 Kasım 2018 13:12

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Maden ocağındaki patlamanın ardından TTK tahlisiye ekibi kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Maden ocağında hava pompalanması için çeşitli ekipmanlar getirildi. Ocakta kurulan düzenekle, içeri hava verilerek metan gazı temizlenmeye çalışılıyor.



Mahsur kalan işçilerden Hasan Gençtürk\'ün annesi Şahsine Gençtürk, saatlerdir devam eden kurtarma çalışmalarını ocak önünde endişeyle takip etti. Ocak önünden biran olsun ayrılmayan acılı anne, gelecek iyi bir haberi bekledi.

 

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