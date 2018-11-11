(Görüntülü) Lösemiyi yenip, anne olmak istiyor

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, iki hamileliğinde de düşük yapan, 5 yıllık evli Sevgi Aksoy\'a (34) hastanede yapılan tetkiklerde lösemi teşhisi koyuldu. 5 aydır tedavi gören Aksoy için Türkiye\'de ve Dünya Kemik İliği Bankası\'nda uygun ilik bulunamadı. İyileşmesi halinde hayalleri olduğunu belirten Aksoy, \"İyileşirsem eşimle gerçekleştiremediğimiz balayına çıkmayı istiyorum. Karadeniz\'i ve Ege\'yi gezmek istiyorum. En büyük arzum da anne olmak\" dedi.



Ereğli\'de oturan ve daha önce Ereğli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü\'nde çalışan Sevgi Aksoy, vücudundaki ağrılar ile ağzında oluşan yaralar nedeniyle doktora gitti. Boyun fıtığı teşhisi koyulan Aksoy\'un ağzındaki yaraların da psikolojik olduğu söylendi. Aksoy\'un fıtık için kullandığı ilaçlar, ağrılarını dindirmedi. Ağzındaki yaralar antibiyotik ilaçlarıyla da geçmeyince Aksoy, 5 ay önce Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği\'ne başvurdu. 5 yıllık evli olan ve iki hamileliğinde de düşük yapıp, bebeklerini kaybeden Aksoy\'dan yanında bulunan ablası, aynı hastanenin Kadın Doğum Polikliniği\'nden düşük yapmasının nedenlerini araştırması için muayene olmasını istedi.



LÖSEMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Muayene ve tetkikler sonrası hematoloji servisine sevk edilen Sevgi Aksoy\'un lösemi olduğu ortaya çıktı. Ardından tedavi altına alındı. 5 aydır tedavisi süren Aksoy\'a, şu ana kadar Türkiye\'den ve Dünya Kemik İliği Bankası\'ndan uygun hücre bulunamadı.



İLİK İÇİN HASTANE ODASINDAN BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI



Sevgi Aksoy, uygun ilik bulunamayınca hem kendisine hem de tüm lösemi hastalarına ilik bağışlayabilecek kişileri bulabilmek için hastane odasında video hazırlayıp, sosyal medyadan paylaştı. Video, binlerce kişiye ulaşırken, yaklaşık 150 bin nüfuslu Ereğli ilçesinde 30 bin kişi bağışçı olmak için müracaatta bulundu. Bu kişilerin iliği Aksoy\'a uymadı.



6 DOKTOR, LÖSEMİ OLDUĞUNU ANLAYAMAMIŞ



Sevgi Aksoy, ağzında çıkan yaralar nedeniyle 6 doktor tarafından muayene edildiğini ve hiçbirinin bunu teşhis edemediğini söyledi. Düşüklerin nedenini öğrenmek için tetkikler yaptırmasa belki de hala lösemi olduğunu bilemeyeceğini belirten Aksoy, \'\'6 ayrı doktora gittim, hiçbiri lösemiden şüphelenmedi. Ağzımdaki yaraların ve kendimi iyi hissetmememin psikolojik olduğunu söyleyen doktor bile oldu\'\' dedi.



HAYALİ ANNE OLMAK



Anne olmayı çok istediğini dile getiren Sevgi Aksoy, \'\'Burada, lösemi olduğumu öğrendiğimde, o an tek düşündüğüm \'Ben daha anne olmadım\' düşüncesiydi. En çok istediğim anne olmaktı. Düşük yapmanın nedeninin de lösemi olmamdan kaynaklandığını öğrendim. Keşke bu hastalığım ilk önce öğrenseydim belki tedavim daha hızlı ilerleyecekti. 5 aydır tedavi görüyorum, henüz bana uygun ilik bulunamadı. Bu süre içerisinde karaciğerim iflasın eşiğine geldi\" diye konuştu.



Tedaviye başladığı ilk zamanlarda ailesinden uzak kaldığını belirten Aksoy, \"Ailem hastane odamın penceresinin altına gelip, bana el sallıyor. O kadar zor ki onları görememek, sarılamamak\" dedi.



\'BALAYINA ÇIKMAK İSTİYORUM\'



Sevgi Aksoy, lösemiyi yendikten sonra ikinci hayalinin de balayına çıkmak olduğunu söyledi. Karadeniz ve Ege bölgelerini gezmek istediğini dile getiren Aksoy, \'\'Biz eşimle balayına gidemedik. İnşallah hastalığımı yenersem önce Karadeniz turu sonrasında Ege\'yi gezeceğim ve Ayasofya\'ya gitmek istiyorum. Hastane odamda Ayasofya\'nın tarihini okudum çok etkilendim. Orayı görmek istiyorum. Sürekli belgesel izledim. Bu beni daha çok rahatlatıyordu. İlk yapacağım şey de Karadeniz turuna çıkmak olacak\" diye konuştu.



Sevgi Aksoy, ayrıca lösemi olduğunu öğrendikten sonra eşi Mehmet Aksoy\'a \"Beni bırak, git. Ben sana eş olamıyorum. Çocuk doğuramıyorum\" dediğini söyledi. Aksoy, bu sözleri üzerine eşinin kendisine \"Bizi ancak ölüm ayırır\" dediğini kaydetti.



