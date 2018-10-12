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(Görüntülü) Liseli kızların sokak ortasındaki kavgası kamerada

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde, okul çıkışı buluşan lise öğrencisi 2 kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi

12 Ekim 2018 18:00

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Haliliye ilçesinde, okul çıkışı buluşan lise öğrencisi 2 kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi. Liseli kızları, kavga ederken gören çevredekiler, güçlükle ayırdı. Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 2 kız, iddiaya göre, okul çıkışında sokakta buluştu. Lisede okuyan aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar, tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, yere düşürdü. Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen liseli, tokat attı. Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken görenler, güçlükle ayırdı. Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.

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