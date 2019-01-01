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(Görüntülü) Liseli iki arkadaş, kardan ev yaptı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde lise öğrencileri Umutcan Kul (14) ile Yusuf Var (14), kardan ev yaptı

01 Ocak 2019 14:08

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde lise öğrencileri Umutcan Kul (14) ile Yusuf Var (14), kardan ev yaptı. 5 saat süren çalışmayla 3 metrekare genişliğindeki evi tamamlayan iki arkadaş, çay içip, ney üfledi, bağlama çaldı. Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi\'nde oturan Anadolu Lisesi 9\'uncu sınıf öğrencileri Umutcan Kul ile Yusuf Var, karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde, yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (iglo) yapan iki arkadaşın çalışması, yaklaşık 5 saat sürdü. Kardan evi tamamlayarak içine giren Umutcan ve Yusuf, çay içip, bağlama çaldı, ney üfledi. İki arkadaş, önümüzdeki günlerde bu evin daha genişini yapıp, arkadaşlarını da davet edeceklerini söyledi. Hayalinin mimarlık olduğunu söyleyen Umutcan Kul, \"Uzun bir süreden sonra ilçemize bol kar yağdı. Elim bu işlere yatkın olduğu için Yusuf\'un da yardımı ile iglo yaptık. Çok da güzel oldu. Hafta sonlarını kardan evimizde geçiriyoruz\" dedi.

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