(Görüntülü) Lise mezunları 40 yıl sonra buluştu

KONYA\'da 1978 yılında Hadim Lisesi\'nden mezun olan öğrenciler, 40 yıl sonra yeniden mezun oldukları okulda bir araya geldi.

Hadim ilçesinde bulunan ve şu an Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi adını taşıyan Hadim Lisesi\'nden 1978 yılında mezun olanlar, tekrar aynı lisede buluştu. Şu an Türkiye\'nin dört bir yanında farklı mesleklere sahip olan 55 ila 60 yaşına gelen eski öğrenciler, anılarını tazelemek için eski okullarında buluşma kararı aldı. O dönem Türkçe derslerine giren öğretmenleri Ahmet Kabayel ile matematik öğretmeni Mahmut Özdemir de eski öğrencilerini yalnız bırakmadı. Kendi sıralarına oturan eski öğrencilere, öğretmenleri de ders anlattı. Birlikte hatıra fotoğrafı çektiren eski öğrenciler, sohbet ederek anılarını tazeledi.