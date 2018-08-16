(Görüntülü) Limanda 4 tanesi 20 lira olan palamut, tezgahta tanesi 7,5 lira

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ÇAPARİ ile av yasağının sona ermesinin ardından Zonguldak\'ta denize açılan balıkçıların ilk gün tuttukları palamutlar, limanda 4 tanesi 20 lira, balıkçı çarşısındaki tezgahlarda ise tanesi 7,5 liradan satışa sunuldu.



Su ürünlerinde 15 Nisan\'da başlayan avlanma yasağı devam ederken, çapari ile av yasağı ise dün sona erdi. Zonguldak merkez ve Kozlu ilçesinde balıkçılar, dün sabah erken saatlerde denize açılarak çapari ile sezonun ilk avlanmasını yaptı. Balıkçı tezgahları bugün ise palamutlarla doldu. Yasağın kalkmasıyla sezonun ilk palamutlarını tuttuklarını söyleyen balıkçı Ali Sadık (60), \"Allah\'ın izniyle çapari ile avlanmaya başladık. Rastgele dedik. İlk gün iyiydi. İleride ne gösterir bilemiyoruz ama denizde balık bol. Vatandaşın karnı doyacak büyük ihtimalle. İlk gün tutulan balıklardan 4-5 tanesi 20 liraya gitti. Lüferde gözüküyor denizde. Hava şartları ne gösterir bilemiyoruz. Palamutun bol olacağı gözüküyor. Denizde ki görünüşe göre bu sene bol balık yiyeceğiz. Palamutun bol olması fiyatları etkiler\" dedi.



Limanda 4 tanesi 20 liradan satılan palamut, balıkçı tezgahlarında ise tanesi 7,5 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar, havaların iyi gitmesi halinde ileriki günlerde balık fiyatlarının düşmesini beklediklerini ifade etti.



