(Görüntülü) Leyla'nın kaçırıldığı bölgede, beyaz renkli minibüs çocukların kabusu oldu

Turgay İPEK- Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'da, Ramazan Bayramı\'nın birinci günü ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir\'i arama çalışmaları, altıncı gününde de sürüyor. Leyla Aydemir\'in babası Nihat Aydemir, olay günü görülen içerisinde 2 kişinin bulunduğu beyaz renkli minibüste kızının da olduğunu öne sürerken, bölgedeki Özbaşı köyünde 8 yaşındaki Burak Elmas da aynı gün, \"Benim ve arkadaşlarının yanına gelen beyaz minibüsteki kişiler, \'Gelin size şeker verelim\' dediler. Biz korkup kaçınca, onlar da köyden hızla uzaklaştı\" dedi. Leyla\'nın kaybolmasının ardından Bezirhane ve çevre köylerdeki çocuklar, beyaz renkli bir minibüs gördüklerinde tedirgin olmaya başladı.



Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3\'ü erkek, 7 çocuğundan 6\'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı\'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir\'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla\'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. 15 Haziran\'dan beri jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK\'lar ve Gönüllüler tarafından oluşturan ekiplerin, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir, bulunamadı.



Ağrı Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri ise her gün ortalama 20 kilometre alanı arıyor. İkişer metre aralıklarla yan yana dizilen JÖH\'ler bakılmadık yer bırakmıyor. Tüm bölgeler, çalışmalara katılan yaklaşık 2 bin kişi tarafından birkaç kez kontrol ediliyor.



\'BENİM KIZIM O ARACIN İÇERİSİNDEYDİ\'



Tüm çabalara karşın izine rastlanmayan Leyla Aydemir\'in babası Nihat Aydemir, kızının aynı gün köyde görüldüğü belirtilen beyaz renkli minibüstekiler tarafından kaçırıldığını öne sürerek şöyle konuştu:



\"Arıyoruz, ama bulmadık. Çalışmalara 2-3 bin kişi katılıyor. Herkes seferber olmuş. Yakın köylere kadar her taraf tarandı. Ama ümitlerim devam ediyor, çünkü benim çocuğum burada değil. Yüzde 99 burada değil. Benim çocuğumu o beyaz minibüsteki çocuklar götürdü. O araç, bayram günü çocuklara şeker dağıtıyor. Camı kırık bir transit minibüs içinde bir bayan, biri kirli sakallı 2 kişi, bayram sabahı bu bölgeye gelmiş. Sabahın erken saatlerinde çocuklara şeker dağıtıyor. Ne yaptıysa bu araçtakiler yaptı. İçinde bir çocuk varmış, ama benim de çocuğum varmış. O araçtakiler bu köye gelsin. Bakalım bu adam, burada kimi tanıyor ki; buralara gelmiş. Burada hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bu adam gelsin askeriye ile birlikte. Köydeki çocuklara, \"Size şeker verelim, arabaya binin, bize bakkalın yerin gösterin\' demiş. Bu araç gelsin, bizi ikna etsin. Çıksın meydana. Benim kimseye faydamdan başka hiçbir zararım dokunmamış. Zengin biri de değilim. Beş bin lira borcum var.\"



BEZİRHANE VE ÇEVRE KÖYÜN ÇOCUKLARI KORKU İÇİNDE



Bezirhane köyüne yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olan Özbaşı köyü sakinleri de beyaz bir minibüsün köye geldiğini ve çocuklara şeker dağıtmak istediğini söyledi. Köylülerden Cesim Elmas, \"Çocuklar meydanda top oynuyordu. Oğlum Burak koşarak eve geldi ve bana, beyaz minibüsteki iki kişinin yanlarına gelip, size şeker verelim dediğini ve kendilerinin de korkup kaçtığını söyledi. Ben çocuğa inanmadım. Ama Leyla\'nın olayından sonra inandım. Kaçırılan benim çocuğum da olabilirdi\" diye konuştu.



Elmas\'ın oğlu 8 yaşındaki Burak Elmas ise \"Biz top oynarken beyaz minibüs yanımıza gelip durdu ve içinde iki kişi vardı. Gelin size şeker verelim dediler. Biz korkup kaçınca onlar da hızla köyden uzaklaştı. Şimdi beyaz bir minibüs gördük mü hepimiz kaçıyoruz\" dedi.



Öte yandan jandarma Leyla\'nın kaybolduğu gün olay yerinde olan kişilerin ifadelerine başvurdu.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Ağrı Valiliği, Leyla Aydemir\'in kaybolması ve arama çalışmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



\"15 Haziran 2018 günü saat: 09.30 sıralarında 13.08.2015 doğumlu Şükran ve Nihat kızı Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyünde ailesi tarafından kaybolduğu fark edilip ve etrafta arayıp bulamaması üzerine ailesi ve köy halkı tarafından köy içinde yapılan aramalarda çocuk bulunamamış ve durum 155 Polis İmdat İhbar Hattına, ardından 156 Jandarma imdat hattına bildirilmiştir. Kaybolması olayı ile ilgili olarak haberin alınmasına müteakip, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı 16 personel ve köy halkı ile köy içerisinde bulunan bütün boş metruk binalar, ağıllar, ağzı açık çukurlar, dere yatağı ve her yer tek tek aranmıştır. 15 Haziran 2018 günü İl AFAD ekibi bataklık ve sulak alanlarda arama faaliyetlerine başlamış olup, ayrıca civar illerdeki AFAD ekipleri de dahil edilmiştir. Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun temin edilen son fotoğrafı tüm İlçe Jandarma Komutanlıklarına, bütün yol kontrol noktalarına ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmiştir.\"



\'KENTTEKİ TÜM MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ\'



Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm Mobese kameralarının incelendiği belirtilen açıklamada, \"Merkez ve ilçelerdeki tüm Mobese kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır\" denildi.



KRİZ MASASI KURULDU, 5 BİN FOTOĞRAFI DAĞITILDI



Leyla Aydemir\'in kaybolması olayıyla ilgili kriz maması oluşturulduğu; 5 bin fotoğrafının çoğaltılarak il genelinde dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, \"Kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun (5000) adet fotoğrafı bastırılarak il genelinde dağıtımı yapılmıştır. İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müştereken kriz masası oluşturularak her türlü veri ve ihbar titizlikle değerlendirilmektedir. Şu ana kadar kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğuyla ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Arama faaliyetleri devam etmekte olup, her türlü teknik ve imkândan yararlanılmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir\" ifadelerine yer verildi.