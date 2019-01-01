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(Görüntülü) Leğenle kayan çocuğun kalçasına dal parçası saplandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan Öztürk D

01 Ocak 2019 22:09

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan Öztürk D. (11) yaralandı.

Olay, İnegöl\'e bağlı Tuzla Mahallesi\'nde meydana geldi. Öztürk D. evden aldığı leğenle karda kaymaya başladı. Bu sırada, kar altında bulunan ağaç dalı, Öztürk D.\'nin kalçasına saplandı. Çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Öztürk D.\'nin, kalçasına saplı dal parçasının operasyonla alınacağı bildirildi. 

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