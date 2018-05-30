T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kuzey Irak şehidi Uzman Çavuş Abdullah Kolcu, Ankara'da toprağa verildi

Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi

30 Mayıs 2018 18:14

Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - Irak\'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu\'nun cenazesi Ankara\'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muhammet BAYRAM ANKARA DHAIrakUzmanAbdullah KolcuAnkara Haymana
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24