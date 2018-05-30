(Görüntülü) Kuzey Irak şehidi Uzman Çavuş Abdullah Kolcu, Ankara'da toprağa verildi
Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi
30 Mayıs 2018 18:14
Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - Irak\'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu\'nun cenazesi Ankara\'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.
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