(Görüntülü) Kuzey Ege'de bayram tatili alarmı

Serkan İLİK- Fatih Emrah ERDOĞAN- Kadri KAYA/ÇANAKKALE, BALIKESİR, (DHA)- KUZEY Ege\'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100\'e yaklaştı. Yaz sezonunun son fırsatı sayılabilecek bayram tatili, rezervasyon yoğunluğu nedeniyle turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Kuzey Ege\'deki turizmciler, tatile geleceklerin, feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamalarını istedi. Konaklama tesislerinde yer kalmayınca, tatilciler zeytinlikler içerisine kurulan bungalov tarzı evler ve çadır kamplara ilgi göstermeye başladı.



Kuzey Ege\'nin turizm cennetleri olan Çanakkale\'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesinden başlayarak, Edremit Körfezi boyunca Ayvalık\'a kadar uzanan sahillerde 9 günlük bayram tatili alarmı verildi. Tatil öncesi konaklama tesisleri tüm hazırlıklarını tamamladı. Yaz sezonunun son fırsatı sayılabilecek 9 günlük Kurban Bayramı tatili, rezervasyon yoğunluğu nedeniyle turizmcilerin yüzünü güldürdü. Turizmciler, tatilcilerin feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı yaşamamaları için önceden rezervasyon yaptırmalarını istedi.



Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde 30 binin üzerinde, Bozcaada\'da 7 bin, Gökçeada\'da ise 10 bine yakın yatak kapasitesi yer alıyor. Bayram tatili öncesinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100\'e yaklaştı. Turizmciler, erken rezervasyon uyarısı yaptı. Genel olarak konaklama fiyatlarının ise kişi başı 150 TL ile 500 TL arasında değiştiği belirtildi.



YER KALMADI, ÇADIR KAMPLARA İLGİ ARTTI



Bölgedeki konaklama tesislerinde yer bulamayanlar veya biraz daha ekonomik tatil planlayan vatandaşlar ise çadır kamplara ve bungalov tarzı evlere talep göstermeye başladı. Ayvalık\'tan Küçükkuyu\'ya kadar olan sahil bandında daha çok zeytinlikler içinde oluşturulan çadır kamplar ve bungola tarzı evlere rezervasyonların oldukça fazla olduğu gözlendi.



TATİLCİLER DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARACAK



Tatilciler; Ayvalık’ta Şeytan Sofrası, Cunda Adası, Sarımsaklı Plajı, Maden, İncirli, Kara Ada, Güneş Adası, Çıplak Ada, Melina, Ortunç Koyu ve Pınar adalarını gezerek tatilin tadını doyasıya çıkaracak. Edremit Körfezin\'de ise sahilin neredeyse tüm bölümlerinde denize girebilecek tatilciler, Kazdağlarının da doğal güzelliklerini yaşayabilecek.



Küçük bir kasaba havasını yansıtan, kilisenin de yer aldığı Rum Mahallesi\'nin dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye\'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul\'a olan yakınlığı nedeniyle turizm cenneti Bozcaada\'yı seçenler, güzel bir tatil yapma fırsatı bulacak. Tatilciler meşhur Ayazma plajında denize girebilecek, akşamları ise eski Rum Mahallesi’nin dar sokaklarındaki restoranlarda yemek yiyebilecek.



Gökçeada\'da tatil yapacaklar da Rum ve Türk kültürünün mozaikleştiği şirin köyleri gezecek, yine bakir koylarında denize girebilecek.



‘BOZCAADA TATİLİNİZİ GEÇİREBİLECEĞİNİZ EN GÜZEL YERLERDEN BİRİ’



Bozcaada\'nın, Türkiye’nin en güzel tatil bölgelerinden birisi olduğunu belirten Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, \"Şu anda 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde yüzde 100 doluluk oranını yakalamış durumdayız. Tek tük boş yerler var. İptal olan rezervasyonlar var. Ancak rezervasyon olmadan Bozcaada’ya gelmek biraz sıkıntı yaratabilir. Geldiğiniz gün yatacak yer bulamayabilirsiniz\" dedi.



\'AYVALIK\'IN TÜM ODALARI DOLU\'



Ayvalık\'ta kurban bayramı öncesinde tüm odaların dolu olduğunu ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer ise “Önümüzde 9 günlük Kurban Bayramı tatili var. Ayvalık’ta Kurban bayramı kalabalık olacak. Ayvalık 12 ay sezonu olan bir şehir\" diye konuştu.



\'EDREMİT KÖRFEZİ\'NDE OTELLER DOLU OLACAK\'



Edremit Körfezi\'nde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranının yaşanacağını kaydeden Edremit Körfezi Turizm işletmeciler Derneği Başkanı Yahya Yavuz da \"Beklentilerin altında bir sezon geçirdik. Son 2 gündür rezervasyonlar zirve yaptı. Bayramda oteller tam dolu olacak. Bölgemize gelmek isteyen vatandaşlar, mutlaka rezervasyonlarını yaptırsınlar, kapıda kalmasınlar. Bayram sonrasında da yüzde 50 doluluk oranıyla devam edeceğimizi düşünüyoruz\" diye konuştu.