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(Görüntülü) Kuvvetli sağanak Kemer'i vurdu (7)

KONYAALTI'NDA DENİZE KIZILA BÜRÜNDÜ Antalya'da dün sabahtan beri etkili olan yağmur nedeniyle taşan dereler, Konyaaltı sahiline çamur taşıdı

17 Aralık 2018 21:15

KONYAALTI\'NDA DENİZE KIZILA BÜRÜNDÜ


Antalya\'da dün sabahtan beri etkili olan yağmur nedeniyle taşan dereler, Konyaaltı sahiline çamur taşıdı. Yağmur suyunun getirdiği çamur nedeniyle dünyaca ünlü plaj kızıla büründü. Sahile gelenler suyun kızıl rengi nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Pek çok vatandaş bu anları cep telefonu kameralarıyla fotoğraflayıp görüntüledi.


ANTALYA\'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Diğer yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, yarın Antalya\'da il genelinde görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar aralıklarla çok kuvvetli (51-75 mm) olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, \"Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi. 

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