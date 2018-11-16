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(Görüntülü) Kütahya'da korkutan yangın

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da bir evde çıkan yangın, 3 eve daha sıçradı

16 Kasım 2018 12:57

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da bir evde çıkan yangın, 3 eve daha sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saattte söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen iki kişi ise hastaneye götürüldü.

Cemalettin Mahallesi Hacı Bekir Sokak\'ta bulunan 3 katlı ahşap binada sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler, yanındaki 3 eve sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulanslarla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Poılis ekipleri ise alevlerden kaçıp, bahçede mahsur kalan bir kadını kurtardı. 

4 evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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