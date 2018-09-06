T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kütahya'da 8 kilo esrar ele geçirildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo esrar ile 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

06 Eylül 2018 18:37

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo esrar ile 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çalılar arasında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini belirledi. Ekipler bitkileri sulamaya gelen Mehmet Olur\'u (42) yakaladı. Gözaltına alınan Olur\'un oranlık alanda sakladığı 8 kilo esrar ile ektiği 150 kök Hint kenevirine el konuldu.

Gözaltına alınan Mehmet Olur, yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Olur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA DHA KÜTAHYAHintEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMahallesiEkiplerMehmet OlurGözaltınaOlurKütahyaTipi Cezaevi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24