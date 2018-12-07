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(Görüntülü) Kuşların kahvaltı keyfi

Mehmet ÇINAR ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da milyonlarca turistin tatil yaptığı beş yıldızlı otellerin birçoğu aynı zamanda hayvan dostu oteller olarak da biliniyor

07 Aralık 2018 15:02

Mehmet ÇINAR ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da milyonlarca turistin tatil yaptığı beş yıldızlı otellerin birçoğu aynı zamanda hayvan dostu oteller olarak da biliniyor. Bu otellerde özellikle kediler ve kuşlar yerli ve yabancı misafirlerle iç içe yaşıyor. Kuş dostu projelerin de uygulandığı bu otellerde, özellikle restoranların açık kısmında yemek yiyen turistlerin arta kalan yemeklerinden kuşlar da yararlanıyor. Serik ilçesindeki Belek turizm bölgesinde bulunan Maritim Pine Beach Resort Otel\'in restoranının açık kısmında iki turistin kahvaltısı sonrasında masada kalanlar, kuşların kahvaltısı oldu. Çok sayıda kuşun kahvaltısı güzel görüntüler oluşturdu.

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