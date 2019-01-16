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(Görüntülü) Kuşadası'nda 64 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde, sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen lastik botlarda 11'i çocuk 64 göçmen yakalandı

16 Ocak 2019 14:56

Aydın\'ın Kuşadası İlçesinde, sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen lastik botlarda 11\'i çocuk 64 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Aydın\'ın Kuşadası ilçesi Davutlar bölgesi açıklarında geçtiğimiz pazartesi durdurulan botlarda 64 göçmenin yakalandığı belirtildi. Sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen ve kaçak göçmenleri taşıyan lastik botlarda, 11\'i çocuk olmak üzere 64 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 31\'inin Orta Afrika, 20\'sinin Afganistan, 12\'sinin Kongo ve birinin Eritre uyruklu olduğu öğrenildi.

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