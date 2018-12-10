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Dünya

(Görüntülü) Kuryeyi şaşırtan 'sincap' tebessüm ettirdi

ABD (DHA) – ABD’de, bir kargo şirketinin kuryesi, teslimat için gittiği evin girişinde sevimli bir sincap tarafından karşılanınca şaşkınlığa uğradı

10 Aralık 2018 18:43

ABD (DHA) – ABD’de, bir kargo şirketinin kuryesi, teslimat için gittiği evin girişinde sevimli bir sincap tarafından karşılanınca şaşkınlığa uğradı. Evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, teslimat yapmak için evin ziline basan kuryenin önce sırtına atlayan sincap, daha sonra da kafasına tırmandı. Sincabın sırtına atlaması ile önce şaşıran kurye, ardından kahkaha attı. Sincabın atlayıp, gitmesiyle kurye teslimatı gerçekleştirdi. İzleyenleri tebessüm ettiren görüntüler, evin girişindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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