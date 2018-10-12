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(Görüntülü) KURTKÖY'DE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI : 12 YARALI (AKTÜEL 2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı

12 Ekim 2018 01:00

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA



TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken trafik uzun süre aksadı.



Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. TIR ile bir yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1,5 saat sonra trafiğe açıldı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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