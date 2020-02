(Görüntülü) Kurşunlu Kaplıcaları'nda bayram bereketi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesinin doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı sularıyla da ünlü Kurşunlu Kaplıcaları\'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. İzmir, İstanbul, Ankara ve Zonguldak\'tan bayram tatilini geçirmek için kaplıcalara gelenler ile tesislerde doluluk oranı yüzde 100\'e ulaştı. Salihli Belediyesi\'nce işletilen Kurşunlu Kaplıcaları\'nın Müdürü Ali Yıldırım, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistlerin doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı sularıyla ünlü kaplıcalara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Yıldırım, yerli turistlerin, bayram tatillerini hem sessiz ve doğa ile iç içe olması hem de magnezyum ve kükürt ağırlıklı özelliğe sahip kaplıca suyunun birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle kaplıcaları tercih ettiğini söyledi. Kurşunlu Kaplıcaları\'nın, Ege Bölgesi\'nde şifalı suları ile ün yapan kaplıca olduğunu belirten Yıldırım, \"Magnezyum ve kükürt ağırlıklı özelliğe sahip olan kaplıca suyu, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere cilt hastalıkları, kadın hastalıkları, solunum yolu hastalıklarına tedavi edici ve tedavi tamamlayıcı bir özelliğe sahip. Bu nedenle tesislerimizin tercih edilmesinde ilk etken bu şifalı sulardır. Bunun yanı sıra derin bir vadi içerisinde yer alan kaplıcalarımız, tam anlamıyla doğa ile iç içe. Bozdağların eteklerinden gelen ve kaplıcamızın da içinde bulunduğu vadiden geçen Kurşunlu Deresi gün boyu huzur veren sesiyle ormanın verdiği bol oksijenle tam anlamıyla saklı bir cennet\" diye konuştu. \'DOLULUK ORANI YÜZDE 100\'E ULAŞTI\' Yıl içinde yüzde 80\'lere ulaşan doluluk oranının, bayram tatillerinde yüzde 100\'e çıktığını dile getiren Yıldırım, \"Her yıl olduğu gibi vatandaşlarımız, yine yoğun ilgi gösterdi. Şu anda tesislerde doluluk oranımız yüzde 100\'e ulaşmış durumda. Artık müşteri kabul edemiyoruz. Bayram tatili sonrasında da doluluk oranının bir süre daha bu rakamlara yakın seyredeceğini düşünüyoruz\" dedi. Tesislerin Salihli Belediyesi bünyesinde işletildiğini kaydeden Yıldırım, \"Kurşunlu Kaplıcaları, Salihli Belediyesi bünyesinde vatandaşlarımıza her türlü hizmetin en iyisini sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanımız Zeki Kayda, tesislerimize özel bir önem veriyor. Her türlü konuda gereken tüm desteği sunuyor. Tesislerimiz kafeteryası, marketi, lokantası, manavı, camisiyle burayı tercih eden vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hizmet veriyor\" diye konuştu. \'KAPLICALAR İKİNCİ EVİM GİBİ OLDU\' Bayram tatillerini her yıl düzenli olarak Kurşunlu Kaplıcaları\'nda geçirdiğini ve Zonguldak\'tan geldiğini anlatan Hayri Bilge, \"Ben uzun yıllardan beri eşimle birlikte buraya geliyorum. Hemen hemen bütün bayram tatillerimizi burada geçirdik. Kurşunlu Kaplıcaları benim ikinci evim gibi oldu. Doğal güzelliğinin yanı sıra şifalı suları için tercih ediyoruz\" dedi. Kaplıcaya gelenlerden Hasan Akın ise \"Kurşunlu Kaplıcaları bizim için artık bir vazgeçilmez oldu. Her yıl buraya gelerek, doğa ile iç içe güzel günler geçiriyoruz\" diye konuştu. ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA FAYDALI Kurşunlu Kaplıcaları, içinde barındırdığı kalsiyum sülfat, bikarbonat, sülfat ve hidrojen sülfür gibi minerallerle başta romatizma hastalıkları olmak üzere pek çok hastalığa şifa oluyor. Cilt ve kadın hastalıklarının, solunum yolu hastalıklarının, sinirsel rahatsızlıkların ve kireçlenmelerin tamamlayıcı tedavisine olumlu etkileri bulunan kaplıcalar, sağlık turizmi olarak da önemli bir konuma sahip. 43 ile 91 derece arasında değişen kaynaklardan sağlanan sıcak sularıyla şifa dağıtılan Kurşunlu Vadisi, 86 apart ve 270 yatak kapasiteli tesisinde her yıl binlerce kişiye şifa oluyor. Kaplıcalar, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan hastaların tedavi giderlerinin ödeneceği tesisler listesinde yer alıyor. Hastalar SGK\'ya başvurdukları zaman burada görecekleri tedavi giderleri de SGK tarafından karşılanıyor.