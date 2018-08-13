(Görüntülü) Kurbanlıkları minibüs, otomobil ve motosikletle taşıdılar

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA\'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla büyük ve küçükbaş hayvanların satıldığı pazarlardaki hareketlilik artmaya başladı. Bayram telaşının yoğunlaştığı kentte kurbanlık koyunlar kamyonet, minibüs, otomobil ve motosikletlerle taşınıyor. Şanlıurfa\'da geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte havanlarını Yenice Mahallesi’ndeki Hayvan Pazarı\'nda satışa çakırdı. Bayrama sayılı günlerin kalmasıyla satışlarda sıkı pazarlıklar yapılıyor. Kent merkezi dışındaki bölgelerde oturan satıcılar, her gün küçükbaş hayvanlarını pazara kamyonet, minibüs, otomobil ve motosikletlerle ulaştırıyor. Hayvanları taşımak için ayrıca araç kiralamayıp tasarruf ettiklerini anlatan besiciler, bu yıl satışların iyi olduğunu belirtti. FOTOĞRAFLI