(Görüntülü) Kurban kesim alanında hijyen sorunu

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kurban kesim yerlerinin bazılarında temizlik sorunu yaşandı. Yine Kurban Bayramı klasiği olan kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. ​Konyalılar, bayramın birinci gününde bayram namazının ardından kurban kesim yerlerine giderek kurbanlarını kesti. Bazı kesim yerlerinde büyükbaş hayvanlar, vinç veya iş makinesine tek ayaklarından zincirle bağlanıp kesildi. Kendi imkanlarıyla kurbanlıklarını kesmek isteyenler ise zor anlar yaşadı. Kadınlar da ellerine bıçakları alıp, kurbanlıkları kesip, etleri parçalara ayırdı. Küçük çocukların kesim sırasında bu manzaraları korkarak izlemesi dikkati çekti. Bazı kurban kesim yerlerinde de hijyen sorunu yaşandığı görüldü. Muhacir Pazarı\'nda hayvanını kestiren Neslihan Kırıkçıoğlu, \'\'Geçen yıl daha iyiydi. Bu yıl hiçbir organizasyon yok. Daha önce çöp arabası vardı. Hayvan dışkıları ve diğer pislikleri oraya atılırdı. Bu yıl her taraf pislik içinde, hijyen sıfır. Su yok \'\'dedi.