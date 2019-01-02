(Görüntülü) KUMPAS DAVASI'NDA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÇAPKIN TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)



Takipsizlikle sonuçlanan \"17 Aralık soruşturması\"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD\'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz\'ın da aralarında bulunduğu 10\'u tutuklu 5\'i firari 67 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. FETÖ\'nün Mülkiye yapılanmasına yönelik davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tanık olarak dinlendi.



Balıkesir, Ayvalık\'ta ailesiyle birlikte yaşayan Çapkın\'ın video kayıt sistemiyle bağlandığı duruşmada, 17 Aralık soruşturmasından hiçbir şekilde bilgisinin olmadığını söyledi. Çapkın, tutuklu sanık eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç\'ın \"Organize ve Mali Şube müdürleri, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili size bilgi verseydi ne yapardınız?\" şeklindeki sorusuna \"Sizi görevden alırdım\" şeklinde cevap verdi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, eski Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç\'ın bulunduğu 10 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Tüm sanık savunmalarının tamamlanmış olması nedeniyle bu celse tanıkların dinlenmesine geçildi. Bu kapsamda daha önce FETÖ\'nün Mülkiye yapılanmasına yönelik davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve yattığı süre göz önüne alınarak hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Balıkesir\'den Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.





\"17 ARALIK\'TAN OPERASYON YAPILDIKTAN SONRA HABERDAR OLDUM\"



Bu olaya ilişkin daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu belirten Çapkın, 17 Aralık soruşturmasından hiçbir şekilde bilgisinin olmadığını söyledi. Çapkın, \"17 Aralık\'tan operasyon yapıldıktan sonra haberdar oldum\" dedi. Mahkeme Başkanı\'nın \"17 Aralık sabahı polis evinde ikamet ederken Yakub Saygılı ve Nazmi Ardıç ile görüştüğünüzü söylemişsiniz?\" sorusu üzerine Çapkın, \"Operasyonu duyunca sormak için Nazmi Ardıç\'ı aradım. Kendisi de bana bilgi vermek üzere Yakub Saygılı ile geldiklerini söyleyip aşağıda beklediklerini söyledi. Bana büyük büyük şeyler anlattılar. \'Benim niye haberim yok\' dedim. Tabii ki çok şaşırtıcı bir şeydi. Yolsuzlukla ilgili 4 bakanın dinlendiğini öğrenince tepkim daha da büyüdü tabii ki\" diye cevap verdi.





\"ŞUBE MÜDÜRLERİNİ DEĞİŞTİRME TEKLİFİM OLMADI\"



Hüseyin Çapkın, dönemin KOM Daire Başkanı Mehmet Yeşilkaya\'nın, \"17 Aralık\'tan birkaç gün önce Hüseyin Çapkın\'a gelerek İstanbul ekibinin başına buyruk davrandığını, uyumsuz olduklarını belirterek şube müdürlerini değiştirme teklifinde bulunduğunu, ancak Çapkın\'ın bunlar başbakanla direk görüşüyor diyerek görevden almadığını söylediği\" sorulunca \"Mehmet Yeşilkaya ile böyle bir görüşmem olmamıştır. Onun bana \'Bunlar uyumsuz, bunları alalım\' gibi bir teklifi olmadı\" şeklinde yanıt verdi.



Hakimin, Nazmi Ardıç\'ın kendisi hakkında \"İyi ki bana bilgi vermediniz. Bilgi vermemekle beni korumuşsunuz\" şeklindeki sözleri sorulduğunda Çapkın, \"Hayır. Bunlar uydurma\" dedi. Çapkın, \"17 Aralık\'tan önce Rıza Sarraf ismini duydunuz mu?\" şeklindeki soruya ise \"Rıza Sarraf\'ı şimdiki bilgilerle bilmiyorduk. İş adamı diye biliyorduk.Takip edildiği söylenince daha önce Çeçen cinayetleri olmuştu ve çok uğraşmıştık, ben de İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbal’ı araştırması için görevlendirdim. O araştırma yaparken Mali Şube ile kafa kafaya gelmiş. Meğer Mali Şube, takip ediyormuş Rıza Sarraf\'ı. Arıbal hakkında görevi engellediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular. Bu olaydan dolayı, panikle 17 Aralık operasyonunu öne aldıklarını söylediler. Operasyonun adı da böyle çıkmış\" şeklinde konuştu.





ÇAPKIN\'DAN ARDIÇ\'A \"SİZİ GÖREVDEN ALIRDIM\"



Daha sonra duruşma salonunda bulunan tutuklu sanık Nazmi Ardıç da Çapkın\'a soru yöneltti. Ardıç, \"Organize ve Mali Şube müdürleri yolsuzluk dosyalarıyla ilgili size bilgi verseydi ne yapardınız?\" diye sordu. Çapkın da \"Sizi görevden alırdım. Hükümeti düşürme niyetiyle yaptığınız ve dışarıdan talimat aldığınız belli. Polis tarihinde böyle bir operasyon yok. 13 ay dinleme yapmışsınız. İyi niyetli olmadığınız belli. Kesinlikle görevden alırdım\" şeklinde cevap verdi. Duruşma, tanık dinlenmesine devam etmek üzere yarına bırakıldı.





İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturma dosyasında usulsüz işlem yapıldığı iddiasıyla aralarında eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Nazmi Ardıç, Hamza Tosun ve Yasin Topçu\'nun da bulunduğu 67 sanığa yer veriliyor. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte dönemin bakanlarının aralarında bulunduğu 30 kişi de müşteki-mağdur sıfatıyla yer alırken, Fetullah Gülen de bir numaralı sanık olarak yer alıyor.



İddianamede Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Nazmi Ardıç, Hamza Tosun ve Yasin Topçu hakkında \"Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\", \"Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, gizliliğin ihlali\" suçlarından ayrı ayrı hapis cezası verilmesi isteniyor. Diğer 62 şüpheli polisin ise \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\", \"Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, gizliliğin ihlali\" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor. Yakın tarihe 17-25 Aralık girişimi olarak geçen ve sözde soruşturma sürecinde elde edildiği iddia edilen delillerin basın yayın kuruluşları aracılığı ile yayınlatılarak ve yayınlanarak Türkiye Cumhuriyeti 61. hükümetinin ulusal ve uluslararası baskı altına alınıp istifa etmesini sağlama amacına yönelik olduğu ifade edildi. İşadamı Rıza Sarraf\'ın ABD\'de tutuklanmasına değinilen iddianamede 17 Aralık\'ta örgütün başarısız olmasının ardından, bu başarısız girişiminin ABD üzerinden yeniden canlandırılmaya çalışıldığı, örgüt mensupları tarafından yurt dışına çıkarılan bilgi ve belgelerin ABD\'de Preet Bharara isimli savcıya teslim edildiği belirtildi. Bu bilgi ve belgeler üzerinden ABD’de iddianame hazırlanarak FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 17 Aralık girişiminin yeniden sahneye konma çabasına girişildiği de ifade edildi.