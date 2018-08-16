(Görüntülü) Kümesten tavuk hırsızlığı kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, 3. Sanayi Sitesi\'ndeki işyerinin önündeki kümesten yapılan tavuk hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kümeste bulunan 6 tavuktan 5\'ini yanında getirdiği çuvala koyan hırsızın, kümese girerken sergilediği hareketler dikkat çekti.



Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi 37 sokaktaki, Hasan Hüseyin Hakan\'a ait otomasyon şirketinin bahçesinde bulunan kümesi gözüne kestiren kimliği belirsiz bir hırsız, bugün saat 02.40 sıralarında, işyerinin önüne elinde çuvalla geldi. Etrafı gözetleyen ve bir süre ağacın arkasında saklanan hırsız, önce kümese gireceği kapının kilidini zorladı. Kapı kilidini açamayınca, tel örgüleri keserek kümese girdi. Kümeste bulunan 1 horoz ile 6 tavuktan 5\'ini çuvala koyan hırsız, sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Sabah işyerine gelen Hasan Hüseyin Hakan, kümesteki tavukların yerinde olmadığını ve tel örgülerin kesildiğini görünce güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Kamera kayıtlarında kümese giren bir erkek şahsın tavukları çuvala koyarak çaldığını gören Hakan şaşırdı. Polise şikayette bunmayan Hakan, tavukları hobi amaçlı olarak, yumurtasını yemek için beslediklerini söyledi.

