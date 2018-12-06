T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen gözaltına alındı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen C

06 Aralık 2018 19:00

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Muratlı ilçesinde sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen C.D.K., gözaltına alındı. Muratlı ilçesindeki bir lisede beden eğitimi olarak görev yapan C.D.K. hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden küfürlü paylaşımlar yapması üzerine inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından C.D.K., Muratlı Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. Hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulan öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı. Muratlı Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen öğretmen, adliyeye sevk edilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞ MuratlıMuratlıMuratlı KaymakamlığıHakkındaMuratlı Emniyet Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24