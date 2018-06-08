(Görüntülü) Kudüs yürüyüşünde Trump kuklası ateşe verildi

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Haziran (DHA) - İran\'da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerde, İran\'la yapılan nükleer anlaşmadan geçen ay çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump\'ın kuklası ateşe verildi. Başkent Tahran\'da \"kahrolsun ABD\" ve \"kahrolsun İsrail\" sloganları atan göstericiler, Trump\'ın yanı sıra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu\'nun kuklasını yaktı. Ülkenin birçok kentinde yapılan yürüyüşlerde, göstericiler taşıdıkları pankartlarda ABD\'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını da protesto etti. Sivil kıyafetle yürüyüşe katılan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD\'nin Kudüs kararının \"İsrail\'in yok olmasına neden olacağını\" savundu. Dünya Kudüs Günü yürüyüşleri, Filistin halkına destek amacıyla her yıl Ramazan ayının son cuması İran ve bazı İslam ülkelerinde yapılıyor.