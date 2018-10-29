(Görüntülü) Küçük çocukların motosikletle oyunu faciayla sonuçlanıyordu

O anlar güvenlik kamerasında İstanbul DHA Sultangazi\'de bir kebapçının kuryesi motosikletin anahtarını üzerinde bırakınca meraklı 2 çocuk motosikleti çalıştırdı. Hareket eden motosikletteki çocuk 1 metreden aşağı düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gazi Mahallesi\'nde meydana gelen olayda siparişten dönen kurye anahtarı üzerinde bıraktı. 2 çocuk motosikletin yanına gelerek incelemeye başladı. Çocuklardan biri motosiklete bindi. Diğer çocuk ise gaz vermeye başladı. Bu sırada motosikletteki çocuk anahtarı çevirince motosiklet hareket etti. Önündeki dubaya çarpan motosiklet devrildi. Çocuk ise bir metreden aşağı düştü.Küçük çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.