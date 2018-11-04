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(Görüntülü) Kozan'da araç takla attı 1 yaralı

Ali GÖKDAL - KOZAN,(ADANA),(DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

04 Kasım 2018 15:00

Ali GÖKDAL - KOZAN,(ADANA),(DHA) ADANA\'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, Turgut Özal Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tunahan Gür yönetimindeki 01 RK 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak refüje çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Emrah Gür ve sürücü Tunahan Gür\'ü otomobilden çıkartarak ambulansla hastaneye götürdü. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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