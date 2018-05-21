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(Görüntülü) Koyun otlatırken molozlar arasında çuvallar dolusu bayrak buldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, molozların döküldüğü alanda çuvallar içindeki yüzlerce bayrağı gören köylü, sosyal medyadan paylaşımda bulundu

21 Mayıs 2018 20:41

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, molozların döküldüğü alanda çuvallar içindeki yüzlerce bayrağı gören köylü, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Vatandaşın paylaşımını gören polis, molozların döküldüğü alana gelerek bayrakları topladı. Düzce Tepecik Mahallesi\'nde meralık alanda koyun otlatan Ahmet Durmuş, inşaat molozlarının döküldüğü alanda Türk bayrakları olduğunu fark etti. Çuvallar içinde çöpe atılan bayrakları gören Ahmet Durmuş, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Ahmet Durmuş\'un paylaşımlarını gören polis ekipleri olay yerine geldi. Polis bayrakları topladı. Ahmet Durmuş, \"Koyunları otlatırken birkaç tane bayrak gördüm. Birkaç taneyse alayım dedim. Baktım çuvallar içinde bayrak çıktı. Sosyal medyadan paylaşım yaptım. Polisler geldi, gereken işlemler yapıldı\" dedi. Polis, Türk bayraklarını çöpe atan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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