(Görüntülü) Köydeki müzede verilen açık hava konserine ilgi

Murat SÖYLEMEZ BAYBURT,(DHA) -BAYBURT\'un, Çoruh Vadisi\'ne bakan bir tepenin üzerinde kurulu Baksı Müzesi\'nin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Şair Zihni Sanat Alanı, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseriyle açıldı. Konsere, köydekilerin yanı sıra kent ve kent dışından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, alan da yer bulamayanlar da müze çevresindeki yamaç alanda yerini alıp konseri izlemeye çalıştı. Kentin 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi\'ne bakan tepenin üzerinde kurulu Baksı Müzesi\'ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Eski adı \'Baksı\' olan Bayraktar köyündeki müzede, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatları eserleri, aynı çatı altında yan yana ve iç içe yer alıyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük araziye yayılan Baksı Müzesi projesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan\'ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüşen müze, Avrupa Konseyi\'nin 2014 yılı Müze Ödülü ile TBMM Onur Ödülü\'ne layık görüldü. Müzenin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Şair Zihni Sanat Alanı, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseriyle açıldı. Konsere, köydekilerin yanı sıra kent ve kent dışından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren konseri, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de izledi. \'HEYECANLI BİR KONSER OLDU\' Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, katılıma ilgiden memnun kaldıkları ve son derece heyecanlı bir konser gerçekleştiğini söyledi. Koçan, Şair zihni sanat alanının ilk konseri son derece kalabalık ve heyecanlı bir konser oldu. Beni çok memnun eden insan çeşitliliğiydi. İnsanların çocuktan tutun en yaşlısına farklı kültür kategorilerinden insanlar bir araya gelip sessizlik içerisinde müzik şölenine odaklanmalarıydı. Galiba bizim merkezimiz bize daha yeni görevler öneriyor. Zannediyorum ki bu tür buluşmaları sık sık gerçekleştireceğiz. Buda bizim için son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. İnsanları gerçek anlamda yakınlaştıracak şey sanat. Sanatı ne kadar çok paylaşabilirsek galiba barışı da o kadar çok yüceltiriz diye düşünüyorum? dedi. Koçan, Baksı Müzesi\'nin Eylül ayında da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağına duyurarak, 14 Eylül\'de Erdal Erzincan\'ın Şair Zihni Sanat Alanı\'nda konser vereceğini, 25 Eylül\'de ise Yeteneğin Eğitimi konulu sempozyum gerçekleştireceğini sözlerine ekledi. Konsere gelen Sadi Yiğit, emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür etkinliklere ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını ifade etti. Yiğit, Tabi böyle bir köyde böyle bir konserin olması çok şaşırtıcı. Özellikle biz Bayburtlular olarak gurur duyduk. Koşa koşa geldik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz diye konuştu. Ankara\'dan müzeyi ziyarete gelen Emine Yılmaz da, müzeyi ziyaret etmesi ve konseri dinlediği için gayet mutlu olduklarını dile getirerek, \'Aslen Bayburtluyum Baksı Müzesi\'ni çok merak ediyorduk. Ankara?da yaşıyorum bugün de buraya geldik. Gayet mutlu olduk. Böyle bir muhteşem manzara beklemiyordumö ifadesinde bulundu. BAKSI MÜZESİ Baksı Müzesi, Bayburt\'un 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi?ne bakan bir tepenin üzerinde kurulu. Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yükselen sıra dışı müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan\'ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Bu fikri hayata geçirmek amacıyla 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı kuruldu. Müze, başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü. Müze, Avrupa Konseyi\'nin 2014 yılı Müze Ödülü\'nü aldı.