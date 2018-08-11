(Görüntülü) Kosova'da Serdar Ortaç konseri

Enis Tabak/ Prizren, 11 Ağustos (DHA) - Türk Pop Müziği\'nin başarılı isimlerinden biri olan Serdar Ortaç dün akşam Prizren\'de konser verdi. Ortaç, dün akşam verdiği konserde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Prizren\'de özel bir mekanda sahne alan ünlü sanatçıyı dinlemek için Kosovalı hayranları yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesi DHA\'ya açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, Kosova\'yı hep merak ettiğini ve sonunda kavuştuğunu ve Arnavut şarkılarını dinlediğini ve çok sevdiğini söyledi. Kosova\'nın Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, Kosova mutfağını çok sevdiğini belirtti. “Sahnede beş yıl sonra ilk kez içki içiyorum” Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ortaç\'a Kosovalı sevenleri hep birlikte şarkılarına eşlik etti. Eline içki bardağını alan Ortaç, MS hastası olduğunu ve ilk kez beş yıl aradan sonra Kosova\'da içki içtiğini söyleyerek dinleyenlerinin şerefine kaldırdı. Sahnede seyirciyle şakalaşan Ortaç, “Kara Biberim”, “Değmez”, “İki Deli” gibi şarkılarını Kosovalı hayranlarıyla birlikte seslendirdi. (Fotoğraflı)