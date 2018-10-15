(Görüntülü) Kosova'da 15. Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali başladı

Enis Tabak / 15 Ekim, Prizren (DHA) - Türkiye\'den karikatür ve çizgi roman sanatçılarının katıldığı Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali Prizren\'de başladı. Prizren ev sahipliğinde Osmanlı döneminden kalma tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı\'nda bu yıl 15\'incisi düzenlenen festivalde, aralarında Türkiye\'den karikatüristlerin de yer aldığı pek çok ülkeden sanatçı ve eserleri yer alıyor. Yaklaşık 400 karikatür ve çizgi roman çiziminin yer aldığı açılışa çok sayıda davetli katıldı. Yamansavaşçılar: Karabala Kosova\'da çok beğenildi Türkiye\'den festivale katılan Karabala\'nın çizeri Hikmet Yamansavaşçılar DHA\'ya yaptığı açıklamada, Kosova\'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Festival yöneticisi Gani Sundur da, 15 yıldan bu yana düzenlenen festivale her geçen yıl ilginin daha da arttığını vurguladı. Sırbistan\'dan katılan Vladimir Topalovaçki, sanatın dini, dili, ırkı olmadığının altını çizerek, “Bizler çizimlerimizle eleştirilerimizi yaparız” dedi. Dünyanın birçok ülkesinden sanatçıların katıldığı dört günlük festival kapsamında yeni nesil karikatür sanatçı adaylarına atölye çalışmalarının düzenleneceği de belirtildi. (Fotoğraflı)