(Görüntülü) Köroğlu Festivali'nde Necati Şaşmaz izdihamı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 6\'ncısı düzenlenen Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve Ampute Milli Takımı\'nın da katılımıyla başladı. Vatandaşların Necati Şaşmaz\'a karşı ilgisi nedeniyle yaşanan izdihamı önlemek için zabıta ekipleri el ele tutuşarak etten duvar ördü.



Bolu Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve 3 gün boyunca sürecek olan Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve Ampute Milli Takımı oyuncularının katılımıyla Demokrasi Meydanı’nda yakılan festival ateşiyle başladı. Festival ateşini Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak ve Türki Cumhuriyetlerin büyükelçileri yaktı. Festival ateşinin yakılmasının ardından İzzet Baysal Caddesi üzerinden bando eşliğinde yürüyüş yapılarak Anıt Park\'ta bulunan Atatürk Anıtı’na gidildi. Burada, anıta çelenk bırakılıp, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kent meydanında bulunan festival alanına geçildi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’la fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Geniş güvenlik önleminin alındığı festival yürüyüşünde, Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, Şaşmaz’ın etrafında el ele tutuşarak etten duvar ördü. Özellikle, Suriyeli vatandaşların Necati Şaşmaz’a karşı ilgisi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu’nun sağlık, spor, turizm ve üniversite şehri olacağını ifade ederek, “Köroğlu yiğitliğin mertliğin dünyada ortaya koyduğu bir değer. Türk milletinin kendisi aslında. Ezilenin yanında duran, ezene dik duran, adaleti temsil eden bir kahraman. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk dünyasının ortak kahramanı. Bu kahramanla biz Türk dünyası ile kucaklaşacağız. Türk dünyasının her ülkesi ile sıcaklık içerisindeyiz. Her ülkede Köroğlu ile ilgili illerle kardeşliğimiz sürüyor. İnşallah en son da Özbekistan ile irtibatımızı kurduk. Köroğlu bizim medeniyetimizin kahramanı. Bizim medeniyetimiz özel bir medeniyet. Biz birçok ülkeyi kuşatmışız, birçok ülkeye egemen olmuşuz ama kimsenin diline, dinine, örfüne, adetine karışmamışız. Dünyada böyle bir medeniyet böyle bir millet yok\" dedi.



Necati Şaşmaz ise etkinliğe davet edildiği için teşekkür ederek, \"Köroğlu geçmişte zalime karşı mazlumun yanında durduğunu ama onu asıl kahraman eden babasının bilgeliği ve yanında duran Ayvaz\'ın dostluğu olduğuna inanıyorum. Ben bu vesile ile Köroğlu gibi hizmet etmeye çalışan idari amirlerimize \'Ayvaz\' olmaya gönüllüyüm\" diye konuştu.



Festival çeşitli etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek.