(Görüntülü) Koray Şener için stadyumda tören düzenlendi (3)

Topal: \"Kelimeler yetersiz, acımız tarifsiz, teselli imkansız\" Hasan Ali: \"Tribünlere bakışım çok farklı, çok daha anlamlı olacak\" Ali Koç: \"Bu sezon her maça seni anarak çıkacağız\" Eray Şener: \"Bugün tüm renkler senin için bir arada\" Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında tribündeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve tüm spor camiasını yasa boğan sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için Fenerbahçe Ülker Stadı\'nda anma töreni düzenlendi. Törene Şener ailesinin fertleri ve yakınlarının yanı sıra; Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Profesyonel Futbol Takımının teknik heyet ve oyuncuları, diğer şubelerden sporcu ve yöneticiler, eski sporcular, kulüp çalışanları, spor ve basın dünyasından isimler ile Koray Şener\'in sevenleri katıldı. Ayrıca çok sayıda taraftar da tören için Okul Açık tribününün alt katındaki yerini aldı. Rakip takım taraftarlarından da cenazeye katılanlar oldu. Maraton Tribünü\'ne dev Türk bayrağı açılırken, Koray Şener\'in kombinesinin olduğu koltuğa fotoğrafı ve kitapları koyuldu. Ayrıca sahanın ortasında üzerinde Koray Şener\'in fotoğrafının bulunduğu, \'Seni unutmayacağız\' yazılı bir pankart yer aldı. Koray Şener\'in üzerinde Fenerbahçe bayrağı ve çubuklu forması bulunan cenazesinin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Okul Açık Tribünü önüne getirilmesinin ardından tören başladı. Törende ilk olarak Koray Şener anısına hazırlanmış, fotoğraflarından oluşan bir video oynatıldı. TOPAL: \"KELİMELER YETERSİZ, ACIMIZ TARİFSİZ, TESELLİ İMKANSIZ\" Koray Şener\'e veda etmek adına söz alan Fenerbahçe\'nin kaptanı Mehmet Topal, \"Koray\'ımızın annesi, babası ve tüm ailesi, Başkanım ve yöneticilerimiz, bugün burada olan ya da kalbi burada bizimle olup kendisi olamayan tüm Fenerbahçelilere merhaba. Bugün Koray kardeşimizi uğurlamak için evimizde, bir aradayız. Dün Koray bir deplasmanda yine bizimle, yanımızdaydı ama ne yazık ki en zamansız şekilde bizi onsuz bıraktı. Kelimeler yetersiz, acımız tarifsiz, teselli imkansız... Fenerbahçe sevgisiyle, tertemiz kalbiyle, gülen yüzüyle kalbimize kazınan Koray\'ımızın artık bizimle olamayacak olması onu unutacağız anlamına gelmiyor. Onun Fenerbahçe sevgisi hepimize en büyük miras olacak. Biz en zor, en kötü günlerde birbirine sarılan, birbirinden güç alan bir aileyiz. Bundan sonra Koray\'ımızın annesi annemiz, babası babamız olacak. Mekanın cennet olsun kardeşim Koray, Allah başta ailene ve hepimize sabırlar versin\" dedi. HASAN ALİ: \"TRİBÜNLERE BAKIŞIM ÇOK FARKLI, ÇOK DAHA ANLAMLI OLACAK\" Sarı-lacivertli ekibin bir diğer kaptanı Hasan Ali Kaldırım ise, \"İsmini ömür boyu unutamayacağım, sevgili kardeşim Koray. Değerli babamız Rıfat Baba, Gülümser Anne, Başkanım, yöneticilerim, taraftarlarımız... Bizler futbolcular olarak sahaya çıktığımızda, bizi biz yapan, yaptığımız işin en değerli taraftarı bu tribünler, bu taraftar. Ancak Koray kardeşimin aramızdan ayrılışı, ayrılış şekli, ayrılış anı bizi o kadar derin etkiledi ki, artık bu tribünlere bakışım şahsım adına çok farklı, çok daha anlamlı olacak. Biz sahaya çıktığımızda şöyle bir tribüne bakarız ve özellikle deplasmanlarda, deplasman tribünü bizleri her defasında ayrıca duygulandırır. Ve Koray kardeşim, aramızdan o deplasman tribününde ani bir şekilde ayrıldı. Acım çok büyük, acım tarifsiz. Böyle bir günde tüm kelimeler, duygularımızı anlatmak için yetersiz. Sen aramızdan böyle zamansız ayrıldın, her şeyi bir anda anlamsız kıldın... Bizleri bu genç yaşında arkasında bırakarak ebediyete ulaşan Koray kardeşim, sen bizim için belki de sayısız maça geldin, paranı, vaktini harcadın, hiç susmadan bizi destekledin. Sana sözüm olsun, bu forma için attığım her adımda, sarf ettiğim tüm çabada her zaman sen olacaksın, her zaman bizimle olacaksın. Saygıdeğer Rıfat Baba, Gülümser anne, hiç kimse Koray\'ın yerini tutmaz ama, bizleri, hepimizi çocuklarınız olarak kabul edin. Maddi ve manevi tüm gücümle bundan böyle yanınızda olacağımı bilmenizi isterim. Hepimizin başı sağ olsun, Allah başta Koray kardeşimin ailesi olmak üzere hepimize sabır versin. Mekanın cennet olsun canım kardeşim\" diye konuştu. ALİ KOÇ: \"BU SEZON HER MAÇA SENİ ANARAK ÇIKACAĞIZ\" Törende konuşan ve üzüntüsünü dile getiren başkan Ali Koç, \"Koray\'ımız, değerli annesi Gülümser Hanım, babası Rıfat Bey, ağabeyleri Eray ve Güray, ailesi, arkadaşları ve büyük ailemizin her bir bireyi, bugün, burada en zor günümüzde, bir aradayız. Bir canımıza, bizlere veda eden gencecik Koray\'ımıza son görevimizi yerine getirmek için birlikteyiz. 1907 ÜNİFEB üyesi, Fenerbahçe aşkını kalbinde en saf duygularla yaşayan, tertemiz yüzünde taşıyan örnek Fenerbahçeli, Fenerbahçe ile dolu Fenerbahçe\'ye adanmış kısacık hayatının son gününde yine Fenerbahçe\'nin yanında olan güzel çocuğumuz, zamansızca aramızdan ayrılışın bizleri kahretti. Allah\'ın takdiri demekten başka hiçbir tesellimiz yok. Arkadaşların, seni çalışkan, özverili, ailesine, insanlara değer veren, Atatürk\'ü, kitapları ve şiirleri çok seven, herkes tarafından sevilen Fenerbahçe sevdalısı diye anlatıyorlar. Ve bugün, senin için burada, en sevdiğin yerde, unutulmaz anılarının olduğu mabedimizdeyiz. Seni şu an burada olan ve olmayan milyonların sevgisiyle uğurluyoruz. Birkaç gün önce attığın bir mesajında 10 Kasım için arkadaşlarına seslenip \'yine Atamızın huzurunda olacağız\' demişsin. Gözün sakın arkada kalmasın! Biz bu 10 Kasım\'da, tarif edilemez üzüntümüz ile Ata\'mızın huzurunda binlerle seni temsil edeceğiz. Bu sezon her maça seni anarak çıkacağız, sahada mücadele ederken hep kalbimizde olacaksın. Ve Okul Açık\'taki koltuğuna senin adını yazıp hep boş bırakacağız; bu tribünlerde seni her zaman yaşatacağız. Kederli annen ve baban başta olmak üzere ailene, arkadaşlarına, aile olduğumuzu bir kez daha kanıtlayan camiamıza başsağlığı diliyorum. Neşeli, temiz kalpli, güleç yüzlü kardeşim, seni asla unutmayacağız. Güle güle iyi insan. Mekanın cennet olsun\" ifadelerini kullandı. ERAY ŞENER: \"BUGÜN TÜM RENKLER SENİN İÇİN BİR ARADA\" Son olarak söz alan Koray Şener\'in ağabeyi Eray Şener ise, \"Korayım canım kardeşim, 22 yılına 250\'den fazla okunmuş kitap sığdıran efendi kardeşim. Karıncayı inceltmekten korkan, yufka yürekli kardeşim. Gecesini gündüzünü Fenerbahçe\'siyle yaşayan sarı-lacivert kardeşim. Annesinin canı, babasının miniği, ağabeylerinin \'Kori\'si, her şeyi. Bugün burada aşık olduğu renklerle, mabedinden seni son yolculuğuna uğurluyoruz. Doğuştan Fenerbahçeliydin ve sonsuza dek sarı-lacivert formanla gidiyorsun yolculuğuna. Hep büyük adam olmak, sırası ile basamakları tırmanıp yönetimde olmanın hayalini kuran kardeşim. Belki bu hayalin yarım kaldı ama bugün tüm Türkiye\'nin arkasından ağladığı, dualar okuduğu bir taraftar ekolü olarak hayal bile edilemeyecek bir şekilde uğurluyoruz seni. Bugün tüm renkler senin için bir arada. Daha birbirimize, sana, küçüğümüze doyamadık. Keşkelerimiz kaldı geriye ama biliyoruz ki kocaman yüreğin ve tertemiz duygularınla cennette bizleri bekliyor olacaksın, melek kardeşim. Her 10 Kasım\'da ziyaretine gittiğin Atamızın bu sefer temelli yanına gittin be Koray\'ım. Senin de haykırdığın gibi; \'Kan ağladı bu yürekler, uykusuz geçti geceler, başını öne eğme aldırma Fener, çok yakında güneşli günler.\' Değişen Türkiye\'mize, değişen Fenerbahçe\'mize ve değişen spor, ahlak anlayışımıza senin sayende #yenidendostluk #yenidentekyürek diyoruz. Bu zor zamanımızda bizzat arayıp taziyelerini ileten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, Bugün Koray\'ımızın buradan uğurlamasını bizzat ayarlayan Başkanımız Sayın Ali Koç\'a ve Fenerbahçe yönetimimize, arka planda tüm hazırlıkları yapan ve bu zor günümüzde bizleri hiç yalnız bırakmayan Fenerbahçe ailesine, bizlere destek olmak için arayan ve mesaj atan herkese, tüm Türkiye\'ye teşekkür ederiz\" ifadelerine yer verdi.