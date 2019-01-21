(Görüntülü) Köpeğin çalınması güvenlik kamerasında

Ali SAYLAM SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)) Konya\'nın Seydişehir ilçesinde bir evin önündeki köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin otomobile alarak çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 18.45 sıralarında sahibi Şahin Çimi tarafından tuvalet için kulübesinden çıkartılan Alman Shorl Pounter cinsi köpek evin önünde dolaştığı sırada, köpeğin yanına gelen plakası alınamayan otomobilin içerisindeki kişi ya da kişiler, köpeği araca çağırıp otomobile alarak uzaklaştı. Hırsızlık anları bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Köpeğin sahibi Şahin Çimi de polise başvurdu. Polis köpeğin bulunması için çalışma başlattı.