(Görüntülü) Konyaspor'da Malatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 ile devam eden antrenman pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.