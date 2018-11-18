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Spor

(Görüntülü) Konyalı taraftarlar milli takımı coşkuyla karşıladı

Olgucan KALKAN / KONYA (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup maçında İsveç ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı

18 Kasım 2018 00:38

Olgucan KALKAN / KONYA (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup maçında İsveç ile Konya\'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Konakladığı otelden Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'na hareket eden A Milli Futbol Takımı\'nı stat çevresinde coşkulu taraftarlar karşıladı. Cep telefonlarının ışıkları ve meşalelerle tempo tutan Konyalı taraftarlar milli takımın stat içerisine girişine kadar kafileye eşlik ettiler.

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