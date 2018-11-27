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(Görüntülü) Konya'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı

27 Kasım 2018 14:27

Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 10 kişi hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından önceden belirlenen 10 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörlü Mücadele Şubesi\'ne götürüldü. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

 

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