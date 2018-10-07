T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Konya'da kaza: 1 ölü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen oütomobilin sürücüsü Şaban Koç (53), olay yerinde hayatını kaybetti

07 Ekim 2018 01:53

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen oütomobilin sürücüsü Şaban Koç (53), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğli ilçesi Selvili yolu üzerinde meydana geldi. Şaban Koç idaresindeki 42 E 3291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Şaban Koç olay yerinde hayatını kaybetti. Şaban Koç\'un cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİ Konya DHA KONYA EreğliKoçKazaEreğliSelviliKazadaEreğli Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24