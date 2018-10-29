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(Görüntülü) Konya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ/KONYA, AKSARAY, (DHA)- KONYA ve Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı

29 Ekim 2018 17:15

Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ/KONYA, AKSARAY, (DHA)- KONYA ve Aksaray\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Konya\'da Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü nedeniyle Ferit Paşa Caddesi\'nde kutlama töreni düzenlendi. Halk törene yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar da ellerinde Türk bayraklarıyla, aileleriyle birlikte töreni izlemeye geldi. Konya Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tören için hazırlanan askeri araçtan halkın bayramını kutladı. Ardından Vali Canbolat, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törende halk oyunları gösterisi ve askeri geçit töreni büyük alkış aldı. Askerlerin geçişi sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Aksaray\'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı\'nda tören düzenlendi. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı. Vali Aykut Pekmez, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ardından öğrenciler, Cumhuriyet ile ilgili şiirler okudu. Halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle program sona erdi.

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