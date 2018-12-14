(Görüntülü) Konyaaltı Belediyesi asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye çıkardı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun mevcut CHP\'li belediyelerde ve 31 Mart\'ta kazanacakları yeni belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını açıklaması üzerine, Antalya\'da Konyaaltı Belediyesi, 1 Ocak\'tan geçerli olmak üzere bu oranın altında maaş alan 350 işçinin asgari ücretini 2200 TL\'ye çıkardı. Konyaaltı Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart seçimleri için de CHP\'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarından Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi\'nde düzenlediği basın toplantısıyla, asgari ücretin belediyede 2200 TL\'ye yükseltildiğini açıkladı. Başkan Böcek, yaptığı açıklamada, \"Daha önce Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, \'CHP\'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak, 31 Mart\'ta dahil olacak yeni belediyelerde de ücret 2 bin 200 liranın altında olmayacak\' demişti. 350 personelimiz 1800 lira maaş alıyordu. 1 Ocak itibarıyla bu 350 arkadaşımızın net maaşı 2 bin 200 lira olacak. Belediyemizde 748 işçi kardeşimiz var ve en düşük 1800 TL idi. Ümit ederim ki hükümet de bu konuda çalışma yapar. Asgari ücretin 2 bin 200\'ün üzerinde olmasını ümit ediyoruz. Bu konu son derece önemli. Sayın Genel Bakanımızın dediği gibi örnek olmaya çalışıyoruz\" dedi.