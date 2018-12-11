(Görüntülü) Konya merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Bu sabah Konya ve Gaziantep\'te yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde narkotik köpeği \'Ares\' ile yapılan aramalarda 75 gram esrar, 662 uyuşturucu hap ve 1 ahassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin, firari 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

