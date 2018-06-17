(Görüntülü) Kontrolden çıkan otomobil 50 metre takla attı 1 yaralı

Dinçer AKBİR KARTEPE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde kontrolden çıkan otoobil yaklaşık 50 metre boyunca takla attı. Kazada sürücü de yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Kartepe Uzunbey Mahallesi Uzunbey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Akın Kuş idaresindeki 41 NV 570 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı. Yaklaşık 50 metre boyunca takla atan otomobil yol kenarındaki su kanalının içine düşerek durabildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçta bulunan Akın Kuş\'u sıkıştığı yerden çıkardı. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kuş, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.