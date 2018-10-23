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(Görüntülü) Konsolosluktaki plakasız araç tekrar getirildi

İdris TİFTİKÇİ-İlkay DIKICI/İstanbul,(DHA)-SUUDİ Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan özel bir firmaya ait çekici ile götürülen plakasız araç tekrar getirildi

23 Ekim 2018 00:35

İdris TİFTİKÇİ-İlkay DIKICI/İstanbul,(DHA)-SUUDİ Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan özel bir firmaya ait çekici ile götürülen plakasız araç tekrar getirildi.

Konsolosluğun önünde bulunan plakasız araç saat 16.00 sıralarında özel bir firmaya ait çekiciye konularak götürüldü. Aracın araç muayene istasyonuna götürülerek muayeneden geçirildiği öğrenildi. Araç saat 19.30 sıralarında götürüldüğü çekici ile konsolosluğa tekrar getirildi.

Öte yandan konsolosluk önünde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun bekleyişi sürüyor. 

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